Минфин упростил инвесторам подтверждение прав на выплаты по евробондам РФ

Министерство финансов РФ с учетом накопленной практики Национального расчетного депозитария (НРД) упростило процедуру подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям РФ.
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