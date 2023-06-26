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Минфин упростил инвесторам подтверждение прав на выплаты по евробондам РФ

Минфин упростил инвесторам подтверждение прав на выплаты по евробондам РФ

Министерство финансов РФ с учетом накопленной практики Национального расчетного депозитария (НРД) упростило процедуру подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям РФ.

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