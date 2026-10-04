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Спорт Уик-Энд

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Тюкавин не уверен, что у него получится догнать Дзюбу по забитым. Миранчук: Каждый мечтает о такой карьере

Тюкавин не уверен, что у него получится догнать Дзюбу по забитым. Миранчук: Каждый мечтает о такой карьере

«Не знаю точно, заявил ли Дзюба об уходе из футбола официально. Но карьера Артема – фантастика, - заявил нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин.

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