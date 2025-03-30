Ученые рассказали, когда стоит опасаться извержения супервулкана Йеллоустон

Ученые поделились своими оценками текущей активности вулканической горячей точки в Йеллоустонском национальном парке и рассказали, какие признаки могут указывать на приближение катастрофы для Северо-Американского континента.
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