Удивительная яркость цветов, свежесть оттенков и высокая точность деталей — трудно поверить, что эти фотографии были сделаны 100 лет назад на улицах Узбекистана.
Как выглядела жизнь на улицах Узбекистана больше 100 лет назад. Смотрим редкие фото
Комментарии
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Элеонора Коган
Хорошие, нет,отличные снимки!!!Особенно, женщина парандже. Сама их лично видела, я родом из Узбекистана, по сей день помню всё. И даже тоскую по нему.
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10 час.
лл
лина любимцева
Через 100 лет все вернется на круги своя...
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10 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книпер Фото великолепные, фотограф гениален. Только НИКАКОГО Узбекистана тогда НЕ БЫЛО. Были Бухарское , Хивинское и Кокандское ханства. Это только в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ были образованы Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан и Казахстан. СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬ не только образовала эти Союзные республики, но и консолидировала многочисленные народы, племена и роды в современные Среднеазиатские нации и государства. Но похоже без СССР они постепенно сктываются в дикий феодализм, родовой строй и взаимную резню;))
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8 час.
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