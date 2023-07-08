Как выглядела жизнь на улицах Узбекистана больше 100 лет назад. Смотрим редкие фото

Хорошие, нет,отличные снимки!!!Особенно, женщина парандже. Сама их лично видела, я родом из Узбекистана, по сей день помню всё. И даже тоскую по нему.

AK

Alexander Kneper

Александр Книпер Фото великолепные, фотограф гениален. Только НИКАКОГО Узбекистана тогда НЕ БЫЛО. Были Бухарское , Хивинское и Кокандское ханства. Это только в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ были образованы Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан и Казахстан. СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬ не только образовала эти Союзные республики, но и консолидировала многочисленные народы, племена и роды в современные Среднеазиатские нации и государства. Но похоже без СССР они постепенно сктываются в дикий феодализм, родовой строй и взаимную резню;))