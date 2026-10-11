Сразу же после победы СВО Запад начнёт массированную кампанию под названием "Россия разгромно проиграла войну на Украине", убежден депутат Андрей Медведев.
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