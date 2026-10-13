New Hampshire GOP Senate Candidate Blasts Trump

“Republican John Sununu criticized President Donald Trump’s handling of the Iran war and the Russia-Ukraine conflict in the first debate in an unexpectedly close New Hampshire U.
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