В старорусской деревне Дубовицы мирный пенсионер зарезал своего друга

"Он стал бить меня без всякой причины. "Белочка", наверное", – в суде заявил обвиняемый. А произошло всё вскоре после Нового, 2023-го, года, встречать который семья пенсионера Сергея Макарова отправилась в Питер, к родственника .
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