Канада: Сотрудники службы экстренной помощи подтвердили, что по крайней мере один человек погиб в результате пожара в квартире в районе Нилсон-роуд и Маклевин-авеню в районе Скарборо в Торонто в утренние часы по местному времени.
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