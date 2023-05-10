Политическая экспертиза

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Депутат Пискарев: иноагенты пытались нарушить закон о просветительской деятельности перед 9 Мая

Депутат Пискарев: иноагенты пытались нарушить закон о просветительской деятельности перед 9 Мая

Признанные в России иноагентами персоны взаимодействовали с несовершеннолетними в преддверии 9 Мая. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

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