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Царьград

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Доктор Мясников рассказал о связи деменции с гипертонией

Доктор Мясников рассказал о связи деменции с гипертонией

Специалист доказал связь между неконтролируемым артериальным давлением и риском развития слабоумия.Теледоктор Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции в старости необходимо контролировать уровень своего артериального давления.

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