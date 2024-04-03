Доктор Мясников рассказал о связи деменции с гипертонией

Специалист доказал связь между неконтролируемым артериальным давлением и риском развития слабоумия.Теледоктор Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции в старости необходимо контролировать уровень своего артериального давления.
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