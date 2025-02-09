Три петербурженки лишились свыше 7,1 млн рублей из-за мошенников

Три жительницы Санкт-Петербурга обратились в полицию и рассказали, что их обманули злоумышленники. В субботу в правоохранительные органы обратилась пожилая жительница Санкт-Петербурга, проживающая на Гаванской улице.
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