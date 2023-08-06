Как заявил накануне главный редактор влиятельного издания Mysl Polska Ян Энгельгард, проукраинская позиция Варшавы «загнала польские власти в тупик».
Как средний поляк воспринимает украинцев
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Евросоюз еще не осознал, какую глупость совершил поддерживая хохлостан и устроив там мясорубку хохлов... Нашествие мигрантов и беженцев из хохлостана самая малая беда, а вот как вдовы рванут в ЕС то появится новая раса евро хохлятская и в ЕС вымрут их женщины.... Там где хохлушка дала и накормила мужика другим женщинам делать нечего.... Так что во всем есть положительное, без войн хохлушки оккупируют всю Европу....
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2 час.
НЭ
Наталья Эрнст
И будет ещё одна гремучая раса - смесь хохлушки и араба или хохлушки с африканцем. Этих в европке до хрена, одна молодёжь, трахать то кого-то надо!...
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1 час.
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