Как средний поляк воспринимает украинцев

АНГЕЛ АНГЕЛ

Евросоюз еще не осознал, какую глупость совершил поддерживая хохлостан и устроив там мясорубку хохлов... Нашествие мигрантов и беженцев из хохлостана самая малая беда, а вот как вдовы рванут в ЕС то появится новая раса евро хохлятская и в ЕС вымрут их женщины.... Там где хохлушка дала и накормила мужика другим женщинам делать нечего.... Так что во всем есть положительное, без войн хохлушки оккупируют всю Европу....