Полицейские и ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в тематическом уроке, посвященном блокадному Ленинграду

22 января сотрудники и представители ветеранской организации районного отдела полиции приняли участие в тематическом уроке, посвященном одной из важных дат в истории нашей Родины – Дню снятия блокады г.
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