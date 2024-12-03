Прошло исследование: для водителей назвали главные ловушки от ГАИ

Следует помнить о ряде моментов, чтобы избежать ненужных расходов в виде штрафов и сохранить безопасность на дорогах в зимний периодЗима приносит ряд проблем для автомобилистов, которые могут привести к штрафам.
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