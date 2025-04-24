Роль сыграна: от Киева отворачиваются даже ближайшие союзники

Украина начинает терять поддержку ближайших союзников. Вашингтон критикует Киев за нежелание идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, европейские партнеры теперь тоже призывают Банковую рассмотреть возможность компромисса.
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