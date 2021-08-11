Закон и Порядок

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Шойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения общества

Шойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения общества

Это, по словам Министра Обороны РФ, внутренняя угроза разложения общества. "Внешние угрозы — они понятны.

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Владимир Моргунов
Посадите на нары Венедиктова, Собчак, Познера и еже с ними, так как посадили Алеху, уберите из театров и эфира Кирюх, Оху-жахнутых и прочих "творцов", откажитесь от ЕГЭ....и много чего гадкого, что приволочено к нам из-за бугра. НУ ЧЕГО ПРОЩЕ !!!!
Виталий Литвинов
Можно подумать, что Шойгу первооткрыватель этого разложения. Разложение идёт с первой минуты, вхождения россиян в интернетсообщество и это не только беда России. деградации подвержены все страны планеты Земля. без исключения. Мировое сообщество не выработало чётких правил пользования интернетом и не похоже, что собирается их вырабатывать. Значит надо странам самим заняться этим вплотную. иначе в мире начнутся неуправляемые процессы и к чему они могут привести никому неизвестно. Куда ты катишься наш, двадцать первый век, Подверженный влиянью интернета? Звереет мир, звереет человек И буйно зло цветёт на голубой планете. Растоптаны и совесть и мораль, Забыты справедливость, соучастье. Уж больше никому и ничего не жаль, Мы равнодушны к горю и несчастью. Сегодня в норму превращён порок, А норма превратилась в пережиток, Стыд выставлен как мусор за порог, А хамство входит в жизнь деловито. С экранов пошлость, сплетни, негатив И полный беспросвет несётся отовсюду И доброго на свете не найти, Нет добрых островов — одни Бермуды. Век информации, что людям он несёт? Потерю личности, способность к размышленью, Не надо думать, всё положат в рот, Глотайте не жуя, и без сопротивленья. Паук, большой и злобный-интернет Над миром липкую развесил паутину И коль в неё попал. считай спасенья нет. Он душу высосет и выбросит в пучину.
Александр Рожков
Не Шойгу - соратнику Гайдара, об этом говорить.

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