Шойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения общества

Закон и ПорядокПолитикаШойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения обществаЭто, по словам Министра Обороны РФ, внутренняя угроза разложения общества. "Внешние угрозы — они понятны.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МоргуновПосадите на нары Венедиктова, Собчак, Познера и еже с ними, так как посадили Алеху, уберите из театров и эфира Кирюх, Оху-жахнутых и прочих "творцов", откажитесь от ЕГЭ....и много чего гадкого, что приволочено к нам из-за бугра. НУ ЧЕГО ПРОЩЕ !!!!ВЛВиталий ЛитвиновМожно подумать, что Шойгу первооткрыватель этого разложения. Разложение идёт с первой минуты, вхождения россиян в интернетсообщество и это не только беда России. деградации подвержены все страны планеты Земля. без исключения. Мировое сообщество не выработало чётких правил пользования интернетом и не похоже, что собирается их вырабатывать. Значит надо странам самим заняться этим вплотную. иначе в мире начнутся неуправляемые процессы и к чему они могут привести никому неизвестно. Куда ты катишься наш, двадцать первый век, Подверженный влиянью интернета? Звереет мир, звереет человек И буйно зло цветёт на голубой планете. Растоптаны и совесть и мораль, Забыты справедливость, соучастье. Уж больше никому и ничего не жаль, Мы равнодушны к горю и несчастью. Сегодня в норму превращён порок, А норма превратилась в пережиток, Стыд выставлен как мусор за порог, А хамство входит в жизнь деловито. С экранов пошлость, сплетни, негатив И полный беспросвет несётся отовсюду И доброго на свете не найти, Нет добрых островов — одни Бермуды. Век информации, что людям он несёт? Потерю личности, способность к размышленью, Не надо думать, всё положат в рот, Глотайте не жуя, и без сопротивленья. Паук, большой и злобный-интернет Над миром липкую развесил паутину И коль в неё попал. считай спасенья нет. Он душу высосет и выбросит в пучину.Александр РожковНе Шойгу - соратнику Гайдара, об этом говорить.Комментировать
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