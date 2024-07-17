Антигипертензивный препарат связан с более низким риском подагры

Подагра характеризуется внезапным появлением боли, припухлостью и тугоподвижностью в суставах и вызвана образованием кристаллов урата в небольших пространствах между суставами, которые накапливаются при циркуляции большого количества мочевой кислоты в крови.
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