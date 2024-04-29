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  • Алекс Сэм
    Расстроился бедный, пускай своих зверей домой забирает. Всех!"Вы нас не напуга...
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    Такие меры нужно ввести не только против таджиков , но и против других диаспор. Законы должны быть равными для всех.Облавы на таджико...
  • Людмила Абрамова
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"Такое нежное слово". Небензя пригрозил США ответом за взрыв "Северных потоков"

"Такое нежное слово". Небензя пригрозил США ответом за взрыв "Северных потоков"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 74K прочитали Китай призвал к запуску международного расследования диверсии на "Северных потоках" под эгидой ООН, а постпред России Василий Небензя заявил, что Россия сама накажет виновных.

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