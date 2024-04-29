"Такое нежное слово". Небензя пригрозил США ответом за взрыв "Северных потоков"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 74K прочитали Китай призвал к запуску международного расследования диверсии на "Северных потоках" под эгидой ООН, а постпред России Василий Небензя заявил, что Россия сама накажет виновных.
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