Наземный дрон «Тарик» ВС РФ с зарядами от РПО «Шмель» разносит опорник ВСУ. Похоже, что война машин в самом разгаре.
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Наземный дрон «Тарик» ВС РФ с зарядами от РПО «Шмель» разносит опорник ВСУ. Похоже, что война машин в самом разгаре.
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