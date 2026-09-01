Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к полному и немедленному прекращению огня на территории Украины.
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Хромая утка - проститутка этот гуттериш ,ему бы молчать надо а он лезет со своими пожеланиями.Интересно кто его туда позвал, не сам же он напросился ,продажная шкура.
Полное прекращение огня на Украине состоится сразу же и без промедления, как только последняя бандер-овца возвернётся в свой семейный скотомогильник, откуда её выволокли западные фашисты.
Козел , тупое животное ...! Почему так на этом не настаивал начиная с 2014 года?