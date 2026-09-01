Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гуттериш призвал к полному прекращению огня на Украине

Гуттериш призвал к полному прекращению огня на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к полному и немедленному прекращению огня на территории Украины.

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