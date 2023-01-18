Гендиректор Binance: многие крипто-игроки отвлекаются на деньги

Те, кто работает в криптоиндустрии, должны сосредоточиться на основах криптотехнологии, а не отвлекаться на деньги в этом секторе, заявил генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в среду.