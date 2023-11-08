В России задумались об отмене запрета на экспорт бензина

Российские власти обсуждают с нефтяными компаниями отмену запрета на поставки бензина за рубеж. По данным журналистов, речь идет об Аи-92, переизбыток которого наблюдается на рынке страны, а министр энергетики Николай Шульгинов уточнил, что речь может идти и о возобновлении экспорта Аи-95, но решение пока не принято.