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Царьград

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Гросси уверен в своих шансах стать генсеком ООН 2023 года

Гросси уверен в своих шансах стать генсеком ООН 2023 года

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оптимистично оценивает свои шансы стать генеральным секретарем ООН, заменив Антониу Гутерреша, чей срок истекает 31 декабря.

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