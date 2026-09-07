Гросси уверен в своих шансах стать генсеком ООН 2023 года

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оптимистично оценивает свои шансы стать генеральным секретарем ООН, заменив Антониу Гутерреша, чей срок истекает 31 декабря.
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