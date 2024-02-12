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Бывший врач Белого дома назвал Байдена непригодным к должности президента США

Бывший врач Белого дома назвал Байдена непригодным к должности президента США

Бывший врач Белого дома, который работал с президентами Бараком Обамой и Дональдом Трампом, Ронни Джексон снова заявил, что отчет спецпрокурора Роберта Хёра о возрастной немощи американского лидера Джо Байдена «подтверждает» давно подозреваемые многие «серьезные проблемы» президента, сказал он в эфире Fox News.

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