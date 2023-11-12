Людмила Петрухина Мы с мужем гражданство РФ 10 лет не могли оформить с 1993 года. Вынужденно приняла украинское гражданство, квартиру в Энергодаре надо было приватизировать и продать, т.к. уезжали на Урал, к моим родителям. Муж был гражданином несуществующего Советского Союза. Дочь старшая родилась в Энергодаре, автоматически стала гражданкой Украины. Проблем было очень и очень много.

Александр Свободная пресса Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию за рубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей. Автор-И.Рыбин,и этим всё сказано.