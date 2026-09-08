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Царьград

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В Новосибирске цены на бензин разнятся вдвое: у «Татнефти» АИ-92 стоит 140 рублей

В Новосибирске цены на бензин разнятся вдвое: у «Татнефти» АИ-92 стоит 140 рублей

В Новосибирске зафиксирован заметный разброс стоимости топлива в зависимости от типа автозаправочной станции.

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