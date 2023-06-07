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«Киеву отвели 72 часа»: Кнутов заявил, что катастрофа с Каховской ГЭС говорит о задействовании плана «Б»

«Киеву отвели 72 часа»: Кнутов заявил, что катастрофа с Каховской ГЭС говорит о задействовании плана «Б»

  Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью информационному изданию «Царьград» рассказал, что катастрофа с Каховской ГЭС говорит о задействовании киевским режимом плана «Б».

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