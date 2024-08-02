Медведев посоветовал властям в Кишинёве не играть с историей, как Украина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал властям в Кишинёве не играть с историей на фоне их намерений признать голод в Молдавии в 1946—1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в Украинской ССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии