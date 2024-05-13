Председатель Союза дачников Чаплин посоветовал подкармливать яблоню в период заморозков

Весенние заморозки могут негативно повлиять на цветки, листья и побеги яблони. В этот период дерево очень важно подкармливать, сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.
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