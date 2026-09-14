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За рулем

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Моторное масло MIRAX MX9 признано победителем в программе «Контрольная закупка»

Моторное масло MIRAX MX9 признано победителем в программе «Контрольная закупка»

Высшая оценка была присуждена двум продуктам бренда (SAE 5W-30 и SAE 5W-40) по результатам комплексного лабораторного анализа, профессиональных тестов в автосервисе и многомесячных испытаний народной фокус-группой.

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