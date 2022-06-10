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Прощай Schumacher. Как импортозамещается «Ростсельмаш»

Прощай Schumacher. Как импортозамещается «Ростсельмаш»

Завод «Симферопольсельмаш» начал производство комплектующих для с/х техники «Ростсельмаш». Завод наладил более 600 наименований режущих аппаратов и механизмов для комплектования комбайнов и другой сельхозтехники.

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