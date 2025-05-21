В Севастополе открывается Международный Кинофорум «Золотой Витязь»

22 мая в Севастополе откроется XXXIV Международный Кинофорум «Золотой Витязь». Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев «Это крупнейший в новой истории России фестиваль духовно-нравственного кино.
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