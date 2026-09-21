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Царьград

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Подразделения "Север" уничтожили 200 украинских дронов R-18 "Баба-яга"

Подразделения "Север" уничтожили 200 украинских дронов R-18 "Баба-яга"

В Харьковской области подразделения 11-го армейского корпуса "Север" уничтожили свыше 200 гексакоптеров ВСУ R-18 "Баба-яга".

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