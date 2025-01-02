Последняя война крымского хана: стратегия победы Петра Румянцева

Последняя война крымского хана: стратегия победы Петра РумянцеваСражение на Ларге - одна из самых известных и крупных побед Дунайской кампании, которую одержала русская армия генерала Румянцева над османским войском в русско-турецкой войне 1768-1774 годов.
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