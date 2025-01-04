Сила в правде
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Сила в правде

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Суматошный икромёт украинских лжепророков

Суматошный икромёт украинских лжепророков

Под конец года украинские медийные глашатаи разошлись не на шутку. Сальные мрии об относительно безболезненном и благополучном для Украины и, самое главное, для ментального здоровья украинских патриотов о завершении «вековой» войны с Россией лились и до сих пор льются изо всех утюгов и унитазов таким бурным потоком, что только успевай пэрэможно скакать.

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