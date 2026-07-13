Одной из главных политических фигур, которые готовы хоть сапогом – в данном случае немецким, пробивать прием Украины в ЕС, является канцлер Фридрих Мерц Фото: © Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir Сам Зеленский требует полноправного членства для Украины уже с 1 января 2017 года.