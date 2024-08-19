Пусть идет своей дорогой: Пересильд сорвалась после критики дочери

Актриса предпочитает быть для наследницы хорошей матерью, а не цербером. Юлия Пересильд с дочерью Анной соцсетиСтавшая знаменитой не менее чем ее слетавшая в космос мать, Анна Пересильд приковывает к себе повышенное внимание.