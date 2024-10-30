Самый честный правил: каким покажут Александра III в новом фильме

Был ли Александр III реакционером? Почему он считал лучшими союзниками России флот и армию, но при этом не вступил ни в одну войну? И, в конце концов, зачем, едва взойдя на престол, стал бороться с ананасами? Ответы на все эти вопросы зритель получит, посмотрев посвященный императору документальный фильм «НМГ Док» в эфире РЕН ТВ.