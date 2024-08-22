Робби Уильямс сделал кубки для Гран При Нидерландов

СоцсетиОсобенностью Гран При Нидерландов являются кубки — керамические награды студии Питера Буна, которая создаёт трофеи, стилизованные под награду 1939 года, которую принц Бернхард Оранский вручал победителю Приза Зандворта.
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