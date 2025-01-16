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Дистанционное обучение врачей намерены запретить в Госдуме

Дистанционное обучение врачей намерены запретить в Госдуме

Стать врачом дистанционно не получится. С такой инициативой выступили депутаты. Накануне на заседании профильных комитетов они обсудили поправки в законопроект, который наделит Минздрав полномочиями по созданию типовых программ и запретит онлайн обучение.

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