Дистанционное обучение врачей намерены запретить в Госдуме

Стать врачом дистанционно не получится. С такой инициативой выступили депутаты. Накануне на заседании профильных комитетов они обсудили поправки в законопроект, который наделит Минздрав полномочиями по созданию типовых программ и запретит онлайн обучение.
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