УЕФА закрыл трибуны сборной Украины после скандала с болельщиками

Фото: Наталья Мущинкина Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций распространила заявление, в котором говорится о решении дисциплинарного комитета УЕФА наказать Украинскую ассоциацию футбола за расистское поведение болельщиков.
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