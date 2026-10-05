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Гуманоидные роботы Unitree вышли в финал международного телешоу в США

Гуманоидные роботы Unitree вышли в финал международного телешоу в США

Нефритовый кулон с маленькой золотой маской из археологического комплекса Саньсиндуй лежал на груди танцора У Юфэя, когда он вышел на сцену финала популярного американского телевизионного шоу талантов.

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