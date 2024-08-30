Как сделать винтажную шляпную коробку из заготовки: пошаговый мастер-класс

Круглая шляпная коробка с французским ретро-шиком? Такой изысканной вещи точно найдется место в вашем интерьере! Для этого мастер-класса вам понадобится круглая заготовка коробки из папье-маше — их можно недорого купить практически в любом магазине товаров для рукоделия.
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