Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать винтажную шляпную коробку из заготовки: пошаговый мастер-класс

Как сделать винтажную шляпную коробку из заготовки: пошаговый мастер-класс

Круглая шляпная коробка с французским ретро-шиком? Такой изысканной вещи точно найдется место в вашем интерьере! Для этого мастер-класса вам понадобится круглая заготовка коробки из папье-маше — их можно недорого купить практически в любом магазине товаров для рукоделия.

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