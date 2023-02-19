Лишь Роналду быстрее Левандовского забил 15 голов в Ла Лиге в XXI веке – за 17 игр против 19

Роберт Левандовски быстрее всех после Криштиану Роналду забил 15 голов в Ла Лиге. В матче 22-го тура 34-летний футболист «Барселоны» поразил ворота «Кадиса» (2:0, перерыв) на 1-й добавленной к первому тайму минуте.
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