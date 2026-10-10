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Ксения Ермоленко выстраивала имидж Павла Табакова — а в итоге стала его женой

Ксения Ермоленко выстраивала имидж Павла Табакова — а в итоге стала его женой

10 октября 2026 года Павел Табаков и Ксения Ермоленко стали мужем и женой. Особняк Спиридонова — старинная усадьба на Мясницкой, в самом центре Москвы.

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