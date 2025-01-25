«Для Голливуда это важно»: Кончаловский поздравил Борисова с номинацией

Режиссер Кончаловский поздравил актера Юру Борисова с номинацией на «Оскар» Режиссер Андрей Кончаловский, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля, поздравил актера Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар», передает ТАСС.
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