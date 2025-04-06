Традиционно мероприятие началось с парада участников и представления судейской коллегии ⚡️ Первыми на сцене закружились в танце самые юные участники конкурса - 5 лет и младше.
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Традиционно мероприятие началось с парада участников и представления судейской коллегии ⚡️ Первыми на сцене закружились в танце самые юные участники конкурса - 5 лет и младше.