Aston Martin призвал Формулу 1 перейти на единую для всех коробку передач

Aston MartinВ 2026 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент и к этому событию технический директор команды Aston Martin Лука Фурбатто предлагает приурочить переход чемпионата мира на унифицированную коробку передач, которую обязаны были бы использовать все участвующие в серии команды.