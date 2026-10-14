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Аргументы недели

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Сны не предсказывают будущее: психолог объяснила, о чем на самом деле говорят яркие сновидения

Сны не предсказывают будущее: психолог объяснила, о чем на самом деле говорят яркие сновидения

Проснувшись после яркого сновидения, многие задаются вопросом: «Что это было?» — будь то полет над городом, беседа с умершим родственником или проваленный школьный экзамен.

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