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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Возможности кончаются. Томенко призвал найти новые способы обновлять транспорт в крае

Возможности кончаются. Томенко призвал найти новые способы обновлять транспорт в крае

Потенциал казначейских кредитов, на которые регион покупает автобусы, "не бездонный", подчеркнул губернатор Чтобы решить проблему обновления общественного транспорта в городах Алтайского края, нужно искать новые пути решения.

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